La Sampdoria è al centro della questione plusvalenze. L'argomento è tornato alla ribalta dopo la perquisizione di alcuni giorni fa andata in scena nella sede del club blucerchiato ed emergono nuovi retroscena sulla vicenda, grazie ad un'informativa trasmessa dalla Guardia di Finanza alla Procura di Genova lo scorso 20 luglio, in preparazione della perquisizione organizzata sette giorni dopo.I virgolettati sono riportati da Il Secolo XIX di oggi. La prima intercettazione è tra Federico Cherubini, allora ds bianconero, e il procuratore Giampiero Pocetta, e si riferisce al trasferimento di Audero:Il secondo virgolettato coinvolge Giovanni Manna di Juventus Next Gen e un dirigente del Lugano: "Vrioni ce l'abbiamo noi, però era una plusvalenza e l'abbiamo dovuto prendere".I pm come noto stanno indagando per falso in bilancio, truffa e malversazione il periodo della gestione di Massimo Ferrero, finito sul registro degli indagati insieme al suo ex braccio destro Antonio Romei e del componente del Cda Alberto Bosco.