La Sampdoria ha puntato in maniera decisa un talentino della Juventus: si tratta di Enzo Barrenechea. Argentino classe 2001, ha esordito in Serie A nella scorsa stagione e ora è uno degli obiettivi di mercato della Sampdoria, nonostante la fitta concorrenza. Il patron blucerchiato Andrea Radrizzani è persuaso di poter convincere la Juve e sta curando in prima persona il mercato doriano, avendo anche in programma all'inizio della prossima settimana un incontro con la Vecchia Signora. Secondo Sampnews24.com Allegri sarebbe convinto di puntare su Barrenechea, ma in caso di esclusione dalle Coppe Europee la Juve sarà costretta a prestare il gioiellino sudamericano.