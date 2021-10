Continua a tenere banco il caso che vede coinvolto Mohamed, giocatore di proprietà dellama in prestito alla. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l'ex PSV classe 2002 è ancora ine oggi non si è presentato all'allenamento dei blucerchiati: come si ricorderà, nei giorni scorsi hanno iniziato a circolare voci sulla sua presunta infelicità a Genova, che in questo lunedì si arricchiscono di un nuovo capitolo. Da capire se, una volta rientrato in Italia, la Sampdoria sarà disposta a reintegrarlo o se invece lo considera già un fuori rosa.