La vicenda di Mohamed Ihattaren non si è ancora risolta. L'attaccante prelevato dalla Juventus in estate dal Psv e girato in prestito alla Sampdoria, è fuggito da Genova per tornare ad Utrecht facendo sapere di non voler fare ritorno in Italia. La vicenda ha ovviamente irritato molto i bianconeri, che ora cercano una soluzione... anche per la Samp. Secondo Il Secolo XIX una soluzione per la Juve potrebbe essere quella di spedire un nuovo elemento in prestito a Genova: alla Samp piace Filippo, centrocampista centrale classe 2001 di proprietà della Vecchia Signora attualmente in prestito al Vicenza