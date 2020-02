Le scuse di Ranieri in conferenza stampa, non sono servite ovviamente ad evitare la multa, salata, che il giudice sportivo ha indetto contro la Sampdoria, per i cori discriminatori nei confronti dei tifosi del Napoli ieri sera. Ecco il comunicato:

"Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 15° nonché al 44° e 45° del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria".