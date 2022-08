Nel 2009, per una notte, fu virtualmente l'allenatore della. Eppure se n'è già dimenticato, parole sue. Marconon ha rimpianti. O almeno così ha sostenuto ai microfoni di Tuttosport nelle ore precedenti la sfida casalinga della suacontro i bianconeri, che tredici anni fa avrebbe potuto guidare dalla panchina al posto di Ciro- "Non mi sono mai guardato indietro. Però i momenti storici vanno sempre tenuti da conto. È stata un’opportunità. Ero giovane, avevo 40 anni".- "Non so se quella sia stata la migliore nostra partita. Di sicuro fu una grande partita contro una Juve forte. Ne vincemmo un’altra ma eravamo all’ultima di campionato. Lì eravamo nel pieno della stagione, il valore era diverso".- "La Juventus è una squadra forte anche per mentalità. Gara difficile, non dico proibitiva. Hanno iniziato bene al contrario dell’anno scorso. Allegri ha riannodato le sue cose, conosce i calciatori. Ha qualche assenza ma resta una squadra forte. Dovremo fare un’altra grande partita. Quella con l’Atalanta è stata una grande partita anche se non sono soddisfatto perché certe prestazioni devono portare a risultati positivi. Mi aspetto che la squadra giochi un calcio giusto, temerario, non pavido, ambizioso. Questi termini li appoggio alla mentalità. Mi auguro che la sconfitta con l’Atalanta non infici sulla testa. La squadra l’ho vista bene. Li alleno e mi diverto. Mi suona".- "Dobbiamo essere bravi ad andare oltre. Quello che c’era da dire lo abbiamo detto educatamente. Si rigioca, non è perché la settimana scorsa siamo stati penalizzati ora ci aspettiamo compensazioni. Non me l’aspetto e non deve essere così. Nelle ultime giornate si fanno dossier dei torti. Tutte cag.... Anche gli arbitri lavorano come lavoriamo noi. E tu speri che gli errori siano sempre meno [...]".- "Va bene i primi undici, ma poi chi sono quelli che finiscono la partita? Bisogna essere competitivi in 16. Se chi entra fa male poi io legittimo la sconfitta. Devono essere tutti competitivi. Perché sennò retrocedo, non si scappa. Se pensate che devo giocare la partita in 11 sono morto prima di cominciare. Non rompetemi su chi gioca o non gioca, voglio vedere se davvero giochiamo in 16. Questo fa la differenza".