In conferenza stampa, Marcoha parlato così del ko totale della Sampdoria in casa della Salernitana."Non c'è una ragione, è difficile rispondere e si fa faticare a fare un'analisi. Non c'entrano i contenuti tecnico-tattici, è il confronto individuale e lo spirito che hanno determinato il risultato finale. La Salernitana ha strameritato, la Sampdoria va a casa e, oggi, diventa difficile risultare credibili. Abbiamo messo in difficoltà squadre forti come Atalanta e Juventus, ma la credibilità va guadagnata giorno dopo giorno. Dobbiamo essere bravi a metterci tutti in discussione, la pentola è piena di tante cose".