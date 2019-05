Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Juventus.



FORMAZIONE - “Vi dico gli undici: in porta cambio e ci sarà Rafael, in difesa toccherà a Berezynski, Colley, Ferrari e Sala con Andersen che mancherà ancora perché ha detto che non si sente sicuro. A centrocampo giocano Linetty, Praet e Barreto mentre sulla trequarti ci sarà Ramirez con Quagliarella e Defrel in attacco”.



LA JUVE - "Sarebbe opportuno chiudere bene davanti ai nostri tifosi. È una partita che qualche motivazione la dà. Potrebbe essere l’occasione per battere due volte la Juventus negli ultimi anni, impresa quasi impossibile e comunque sarà l’occasione per salutare i nostri tifosi e speriamo di celebrare Fabio Quagliarella”.



FUTURO - “Cosa mi mancherà dell’ambiente blucerchiato? Ve lo dirò se mai dovessi andar via, ma prima devo parlare con il presidente Ferrero, con il direttore sportivo Osti, ma prima ci dovremo confrontare e decideremo per il bene del club”.