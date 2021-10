Daniele Faggiano, ds della Sampdoria, ha parlato al Secolo XIX: "Squadra? Penso che la squadra debba essere consapevole della propria forza. Si sta lavorando bene, ma in campo dobbiamo ancora migliorare non a livello di intensità o di voglia. Ma di fondamentali. Dobbiamo stare più attenti, non possiamo sbagliare così tanti passaggi. Anche semplici. Perché in A ti puniscono. Dobbiamo aiutarci di più, urlare ma in senso positivo, tenerci in allerta. Secondo me potevamo avere qualcosa in più con maggiore attenzione. Dispiace fare due gol alla Juventus e tre all’Udinese e portare a casa solo un punto. Ripeto, dobbiamo stare attenti. E non mi riferisco solo alla difesa. Quando si prende gol, lo subisce la squadra intera. Panchinari compresi. L’armonia del gruppo aiuta a non incassare gol"