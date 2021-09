Roberto, allenatore della Samp, ha parlato alla vigilia della gara contro la Juventus: "Dopo una sconfitta, ci sono rabbia e delusione per il risultato. Sul come interpretare le partite e sul lavoro da fare però non ci sono dubbi: dobbiamo continuare così, perché questa è la strada giusta. Le sensazioni dopo il Napoli sono quelle di quando si perde una partita 4-0: ci deve essere rabbia, perché dopo una sconfitta si è buttato il lavoro di una settimana, ma non deve subentrare la delusione. Pur avendo perso abbiamo dato l’impressione di essere squadra. Ora mettiamo quella rabbia accumulata sul campo".- "Quello che è più importante quando c’è un giorno in meno in recupero, come nel nostro caso, è l’aspetto mentale.Andiamo a giocare in uno stadio importante con una squadra forte. Hanno una mentalità che li porta a vincere, da lungo tempo. Riguardo ad Allegri, per me è uno dei migliori allenatori del circuito europeo. Lo reputo n grande allenatore, una persona intelligente a cui posso fare solo i miei complimenti. Un vincente, non si discute".