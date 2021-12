L'avventura di Roberto D'Aversa sulla panchina della Sampdoria sta per finire. Il tecnico ex Parma era in bilico già dopo la sfida di Firenze e Ferrero è convinto che la strada migliore sia quella dell'addio. E sarebbero già in corso contatti per il sostituto. Come riporta calciomercato.com, il sogno si chiama Andrea, Ferrero ne ha parlato con il suo agente Tullio Tinti per capire quanti e quali siano i margini per convincere l'ex Juventus. Proveranno un ultimo assalto, ma in casa Samp c'è fretta di avere presto una risposta. Giampaolo e Stankovic le alternative.