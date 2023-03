Dejan Stankovic non molla. Nonostante la strada complessa per la salvezza, il tecnico della Samp prova a giocarsi tanto con la Juventus, consapevole delle difficoltà: "Si va a Torino a giocare con una squadra che sarebbe seconda in classifica senza la penalizzazione e che sta andando avanti anche in Europa. La Juve ha un organico molto importante, giocano in casa, sono tosti e organizzati. Fanno un calcio diretto, con un allenatore come Allegri che stimo tanto. Noi siamo in piena emergenza ma dobbiamo fare la nostra prestazione". E lo farà senza il portiere Audero, fuori per una sublussazione della spalla, così in porta dovrebbe giocare il 19enne Martin Turk, portiere sloveno prelevato a gennaio dal Parma e cresciuto alle spalle di Buffon.