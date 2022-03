Il difensore della Sampdoria Bartosz Bereszynski ha parlato a Il Secolo XIX: “Se inizi come a Bergamo e Udine perdi fiducia, il morale va giù. Ma restano tante gare e sono sicuro, ne vinceremo molte. Arriva la sfida più bella dopo il derby: la Juve. Fare punti con loro è uno stimolo enorme. Deve essere il nostro nuovo inizio ma subito, perché non c'è più tempo. In questi anni abbiamo battuto quasi tutte le grandi a Marassi. Con la Juve è successo due volte, vuol dire che possiamo farcela. Loro sono molto forti, per me puntano allo scudetto, ma noi abbiamo il nostro obiettivo e daremo tutto”.