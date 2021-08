Il difensore dell'Udineseha parlato dopo il pareggio 2 a 2 in rimonta contro la Juventus a Udinese TV. Ecco le sue parole:"In campo oggi abbiamo dato tutto, è stata una partita difficile soprattutto nel primo tempo perché la Juve è passata subito in vantaggio e ci ha messo in difficoltà.Sul 2 a 0 molti pensavano che la partita fosse finita, ma noi non molliamo mai fino al fischio finale. Chi gioca qui a Udine è fatto così".