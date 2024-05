Sami, ex centrocampista delladal 2015 al 2021, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport sul suo periodo in bianconero. A Torino il giocatore ha vinto cinque campionati, tree tre. Di seguito le sue dichiarazioni.Sono felice di aver fatto 5 anni in Italia con Allegri, i giocatori, lo staff, il presidente. Sono molto orgoglioso di fatto parte della Juve. Ho sempre un buon rapporto con Max, è come Ancelotti, una persona incredibile. Sono molto felice di conoscerlo