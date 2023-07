Intervistato da SPORT1, il centrocampista dell'Udinese, Lazarha parlato a tutto tondo del suo momento, della sua carriera e del suo futuro. Inter, Juve e Napoli lo hanno messo nel mirino ma il club friulano non vuole lasciarlo partire."Incredibile! Questi sono giocatori che seguivo in TV e per i quali ho fatto il tifo. Tadic una volta mi ha inviato un video di auguri per il mio 18° compleanno - all'epoca fu avvero fantastico. Essere in campo con lui e persino entrare al suo posto nella mia prima partita internazionale è quasi troppo bello per essere vero (ride, ndr). Tadic e Mitrovic portano con sé un'incredibile quantità di esperienza, entrambi hanno sperimentato di tutto e hanno giocato ai massimi livelli per anni. Soprattutto, questi sono due ragazzi davvero fantastici che sanno davvero come divertirsi. Come nuovo arrivato, mi sono sentito subito accettato"."Dusan è un ragazzo molto tranquillo e divertente, ma non perde mai la concentrazione sulla sua performance. Non importa quanto possa divertirsi in allenamento, è sempre lì quando conta di più. In termini di calcio, è una macchina. In allenamento con la Nazionale ho potuto sperimentarlo da vicino. Ha mostrato di cosa è capace a Firenze e in un club ancora più grande con la Juventus. Non mi sorprende che sia associato a club come il Bayern. Se lo è guadagnato"."Attualmente il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione con rinnovata energia. Ovviamente, come giocatore, vuoi sempre ottenere il massimo. Ma in questo momento non sto pensando molto a cosa può succedere in futuro. Udine è un ambiente ideale per la mia crescita".