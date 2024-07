Samardizc, il Milan ci pensa: la posizione della Juventus

La Juve è ancora interessata a Samardzic?

Potrebbe essere nuovamente l'estate di Lazar Samardzic; il centrocampista dell'Udinese è di nuovo al centro del mercato, sarà uno dei protagonisti di questa sessione con il club pronta a valutare eventuali offerte in arrivo.Nelle ultime ore Samardzic è diventato un'idea del Milan: i rossoneri, scrive calciomercato.com, si sono informati per capire se ci sono margini per aprire una trattativa e con quali costi; C'era stato un interessamento della Lazio ma dopo qualche contatto preliminare i dialoghi si sono interrotti; L'ultimo club a farsi concretamente avanti per Samardzic è stato il Napoli a gennaio scorso: il club di De Laurentiis aveva fatto un'offerta all'Udinese ma la distanza tra domanda e offerte era ampia e non si è mai colmata.Rispetto a qualche mese fa si è raffreddata ed è quasi tramontata del tutto anche la pista Juventus, che a centrocampo si è rinforzata con gli arrivi di Douglas Luiz, Khéphren Thuram e sta trattando Koopmeiners con l'Atalanta, si legge. Samardzic era nella lista di Cristiano Giuntoli già da tempo ma poi la dirigenza ha deciso di affondare su altri profili e al momento non risulta nessun nuovo contatto con l'Udinese.