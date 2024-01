Samardzic alla Juve è possibile?

Un'altra sessione di mercato con al centro. Già in estate, il centrocampista dell'Udinese era stato ad un passo dall'Inter prima che saltasse l'accordo con il padre, nonché agente del giocatore. Ora, il serbo sembrava destinato al Napoli ma non è stato raggiunto un accordo. Anche a causa, riferisce calciomercao.com, delle commissioni chieste dal padre. La richiesta è di 3 milioni e non si scende, a quelle cifre il presidente De Laurentiis non intende continuare a parlare. E così, al momento, è tutto fermo.In tutto questo, si è inserita negli ultimi 10 giorni la Juventus, che vorrebbe bloccare Samardzic per giugno, non avendo ora le risorse economiche sufficienti. Il giocatore è un pallino di Cristiano Giuntoli. In questo caso, più che l'accordo con il padre, servirebbe quello con l'Udinese, che però al momento non c'è.