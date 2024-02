Che ci sia ladietro allo stop nella trattativa di gennaio tra ile l'entourage di Lazar? L'idea continua a frullare nella testa di molti, anche perché non è un segreto che la Vecchia Signora sia interessata da tempo al giovane fantasista serbo, a cui nelle scorse settimane ha preferito Carlosma solo per una questione di opportunità, perché il Southampton aveva aperto a una soluzione in prestito oneroso con diritto di riscatto (molto alto, vicino ai 50 milioni di euro), mentre l'Udinese voleva solo una cessione a titolo definitivo. Questa sera ildi Samardzic, Mladen, sarà all'Allianz Stadium, in quella che potrebbe essere un'ulteriore occasione per confrontarsi con i dirigenti della Juve in vista del mercato estivo.