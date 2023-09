Luce nel buio. Lazarè tutto questo per l'Udinese e presto potrebbe esserlo anche altrove. Forte, fortissimo, talentuoso e ricco di qualità, dopo un'estate turbolenta sta provando a caricarsi sulle spalle la squadra in netta difficoltà. Due gol sui tre totali, con l'ultima magia realizzata a Napoli, per una rete che ha fatto il giro del mondo. Tecnica, velocità e un pensiero fuori dal comune per un gioiellino classe 2002, pronto al grande salto.- Saltato l'affare Inter, Samardzic è ripartito alla grande e il patron Giampaolo Pozzo è pronto a discutere con un'altra big per il cartellino di Samardzic, alle giuste cifre. Ossia le condizioni minime pattuite nell'affare naufragato con l'Inter: 22 milioni abbondanti che possono arrivare facilmente a 30. Non mancano squadre in cerca di un centrocampista di qualità e su di lui si sono fiondati in tanti: c'è la Bundesliga - dove già c'erano stati alcuni sondaggi - c'è il West Ham in Premier League, ma c'è anche l'Italia. Il Napoli, se dovesse partire Zielinski, valuta lui e Koopmeiners, ma soprattutto sfida la Juventus.L'affare sfumato con l'Inter è l'occasione per non farselo sfuggire di nuovo, anche se per ora il mercato resta un tema complesso. A gennaio, però, mancano ancora tre mesi e un giovane così è il prototipo perfetto da inserire nel progetto della nuova Juve.