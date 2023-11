"Samardzic resta a gennaio? Non è detto, se siamo sicuri non lo so, l’Udinese deve stare attenta. Ha già perso Beto a poche ore dalla fine del mercato, ora l’unico che segna è Lucca, perdere anche Samardzic a gennaio sarebbe molto pesante", queste le parole del giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sulla situazione del giocatore, che interessa alla Juve.