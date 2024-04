Il rischio di retrocessione per l'Udinese potrebbe portare all'addio di Lazar. Dopo il fallito trasferimento all'Inter nell'estate scorsa, con visite mediche già effettuate, il centrocampista classe 2002 potrebbe essere pronto a lasciare i bianconeri ma rimanere in Italia. La Juventus è sempre attenta al giocatore, avendo già mostrato interesse in passato, e per la prossima stagione potrebbe pianificare un importante colpo a centrocampo. Attualmente, in Italia, la Juventus è l'unica squadra a seguire da vicino Samardzic, ma ci sono anche alcuni interessamenti dall'estero.