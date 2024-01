Samardzic alla Juve, gli aggiornamenti

Ad accendere la fantasia dei tifosi della Juve, in questo gennaio, ci sono state le voci su Lazar Samardzic. Il centrocampista dell'Udinese, obiettivo dei bianconeri da tempo, per ora rimane ad Udine anche se con ancora una settimana di mercato aperto, tutto può succedere.L'inserimento della Juve per Samardzic ha fatto saltare l’accordo con il Napoli: è possibili trovare una sorta di pre accordo ora, per poi chiudere con calma in direzione di luglio, quando il club avrà più risorse economiche per convincere l'Udinese. Attenzione però alle sirene dalla Premier League.