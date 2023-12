Sebbene i nomi rimangano costanti, è l'aumentare delle difficoltà a caratterizzare la situazione. Per quanto riguarda Lazar, ad esempio, l'accordo con il suo entourage potrebbe non essere sufficiente nel caso in cui il Napoli presentasse un'offerta d'acquisto concreta e differente dalla prospettiva di un prestito con diritto di riscatto precedentemente ipotizzata alla Continassa. Le possibilità di concludere l'affare con Emile-Pierre Hojbjerg sembrano più consistenti, poiché il giocatore del Tottenham sta spingendo sempre più per lasciare il club. Il suo profilo risulta altrettanto adatto alle esigenze della Juventus quanto quello di Rodrigo De Paul, ma con una complessità inferiore: Napoli e anche l'Atletico Madrid potrebbero rappresentare alternative valide. Kalvin Phillips, nonostante l'entusiasmo e i costi associati, rimane ancora un'opzione considerata alternativa nella strategia della Juventus.