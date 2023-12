Federicoa Radio Sportiva ha parlato della posizione dell'Udinese su Lazaraccostato anche alla Juventus. Le sue parole:"Futuro Samardzic? Metteremo il telefono silenzioso, accettiamo il consiglio. La volontà è quello di tenerlo a Udine. Sappiamo che piace a molti club ma deve restare da noi perché deve completare il suo percorso di crescita. Un talento di massimo livello, un talento puro. A me ricorda il primo Pjanic alla Roma. Gli auguro di fare una carriera come lui, nei top club europei. Ha tutto il potenziale per poterlo fare ma tutti i giorni gli ricordo che il suo futuro passa dal suo presente".