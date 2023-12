Sembrano aumentare le probabilità che Lazarconcluda la stagione con, rimandando il suo trasferimento a un grande club probabilmente alla prossima stagione. Questo sembra emergere dai segnali trasmessi dalla classifica e dalla proprietà bianconera, che attualmente non ha ricevuto offerte concrete rispetto alle cifre precedentemente concordate condurante l'estate scorsa. Il giocatore serbo, che aveva effettuato anche le visite mediche con l'Inter,, richiedendo commissioni più elevate per sé e un contratto più favorevole per il figlio rispetto a quello precedentemente concordato con l'intermediaria Rafaela Pimenta.Attualmente,è un elementoper ladell'Udinese, che ha avuto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, licenziando il tecnicoe sostituendolo con. La squadra è impegnata in una lotta difficile per la salvezza, il che spiega perché il direttore sportivo Balzaretti ha respinto recentemente le offerte provenienti da altri club interessati al giocatore. Balzaretti ha dichiarato: "Cosa faremo se arriveranno offerte per lui a gennaio? Metteremo il telefono in modalità silenziosa perché vogliamo tenerlo a Udine. Sappiamo che piace a molti club, ma deve restare con noi per completare il suo percorso di crescita. È un talento puro che mi ricorda il primo Pjanic alla Roma. Gli auguro di fare una carriera come 'Mira', anche se gli ricordo ogni giorno che il suo futuro dipende dal suo presente."Nonostante Samardzic abbia giocato tutte e 14 le partite di campionato finora, segnando due reti,. Potrebbe esserci ancora qualche residuo del mancato salto di qualità della scorsa estate nella sua mente, o forse la posizione attuale della squadra nella classifica influisce sulla sua performance.. Tuttavia, il rendimento attuale del serbo rispetto alla scorsa stagione sembra in calo.Il contratto di Samardzic con l'Udinese scade nel 2026, e per ora i Pozzo non sembrano disposti a facilitare la sua partenza. Il giocatore sembra determinato a affermarsi e crescere in Europa, e il suo attuale agente, Karsten Rickart, ha dichiarato: "È felice qui a Udine ed è pronto per il passo successivo, ma non abbiamo fretta. È ancora uno dei giocatori più interessanti del campionato: se in futuro ci sarà qualcosa che possa portare benefici a tutte le parti, ne parleremo sicuramente."