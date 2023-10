Lazar Samardzic ha rapidamente scalato le gerarchie di gradimento della Juventus. Il centrocampista dell'Udinese piace molto e il colpo sarebbe uno di quelli in linea con i nuovi dogmi societari: profili giovani, talentuosi, con ingaggio basso. Ecco, qui c'è tutto questo. Ma perché il club bianconero non ha di fatto ancora chiuso il colpo?Esiste una correlazione tra il fatto che la Juve punti al fantasista serbo e quando lo stesso verrà eventualmente ceduto dall'Udinese. Ed è legata alla situazione di classifica, con il club friulano che è bloccato a soli 6 punti in classifica e che ora ha affidato il suo cammino all'ex Cioffi, che ha rilevato Sottil in panchina. L'Udinese, terz'ultima, dovrà fare di tutto per evitare la retrocessione e quindi il mese di gennaio, il primo utile per il possibile trasferimento alla Continassa di Samardzic, potrà essere differente a seconda di come sarà la classifica.Come scrive Tuttosport, "se in pieno inverno le probabilità di salvezza dovessero risultare molto basse, allora ecco che le avances della Vecchia Signora potrebbero trovare terreno fertile perché rischiare di cederlo a stagione terminata, magari a Serie B ormai diventata realtà, inevitabilmente contribuirebbe ad abbassare il prezzo del cartellino. Diversamente, qualora l’Udinese si trovasse in una condizione ancora di precario equilibrio ma con la possibilità di lasciare la palude della zona rossa ecco che a quel punto risulterebbe davvero difficile ipotizzare la partenza del giocatore di maggior classe, in grado con una giocata di cambiare l’inerzia del match".