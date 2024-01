Samardzic alla Juve: ultime notizie



Samardzic alla Juve: la formula giusta

Ora si sceglie. Poi si chiude. La Juventus è immersa in un periodo di intense trattative in questo mercato di gennaio, con nomi di calibro che animano le discussioni. Pure quelle tra i tifosi. L'attenzione è focalizzata in questo momento su diverse opzioni, tra cui Jordan Henderson , Lazare il (vero) desiderato: Teun Koopmeiners Sebbene l'idea di portare Henderson a Torino non escluda la pista Samardzic, sembra che la Juventus stia ponendo particolare interesse nel giovane talento serbo. La situazione si complica con la concorrenza del Napoli, ma la Juve è fiduciosa di averlo quasi in pugno, avendo il supporto del padre-agente, Mladen.C'è da trovare un accordo, però. Sul fronte Samardzic, undiè già arrivato. Protagonista il papà del ragazzo, che in estate aveva quasi firmato con l'Inter, rendendo poi la trattativa un osso piuttosto duro. Il Napoli stesso aveva raggiunto un accordo con l'Udinese, ma la Juventus andrebbe di fatto a eguagliare l'offerta, proponendo un pagamento dilazionato,Data la situazione finanziaria e la necessità di liquidità, il Napoli sembra in una posizione più favorevole. La Juve potrebbe quindi considerare il congelamento dell'affare, continuando intanto a sognare ilIl centrocampista olandese, recentemente in luce con una doppietta a San Siro, è una lungo desiderato. Tuttavia, il contratto blindato fino al 2027 con l'Atalanta richiede una trattativa difficile, con una richiesta iniziale di 40 milioni. La Juventus valuta attentamente le opzioni, bilanciando le prospettive a breve e lungo termine per rinforzare la squadra in questa finestra di mercato.