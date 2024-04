Lazaremerge come un potenziale obiettivo condiviso tra la Juventus di Giuntoli e il prossimo Napoli di Manna. Questo interesse non è nuovo, poiché il centrocampista serbo, che lascerà l'Udinese alla fine della stagione, ha attirato l'attenzione di vari club della Bundesliga.Tuttavia, il suo desiderio di rimanere in Italia potrebbe riaccendere il confronto tra Juventus e Napoli, specialmente con il cambio di dirigenti in arrivo. La possibilità di garantirsi le prestazioni di Samardzic, visto il suo talento e il suo potenziale contributo, potrebbe quindi alimentare una competizione accesa tra le due squadre di Serie A. Ne scrive Tuttosport.