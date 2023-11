Lazarsta covando un crescente desiderio di unirsi alla, un desiderio che sembra destinato a diventare realtà. Di giorno in giorno, il suo interesse verso la Vecchia Signora sta crescendo in maniera esponenziale. Il giovane talento serbo, attualmente in forze all'Udinese, sta progettando una possibile partenza già nel mercato di gennaio, puntando a un trasferimento verso un club di livello superiore nel più breve tempo possibile. Come racconta Tuttosport, inizialmente prevista per l'estate del 2024,In vista di una ristrutturazione dell'organico a gennaio, la famiglia Pozzo è alla ricerca di giocatori completamente concentrati e motivati per affrontare la sfida della salvezza. In altre parole, coloro che non sono più felici a Udine sono incoraggiati a cercare altrove, anche se fanno parte degli elementi chiave della squadra.Il nuovo allenatore Cioffi ha espresso chiaramente la sua volontà di avere giocatori completamente devoti alla causa. Altrimenti, è preferibile considerare alternative.sembra già tentato di cogliere l'opportunità di unirsi alla, specialmente considerando che il club di Torino ha dimostrato un forte interesse nei suoi confronti già da diverse settimane. Il talentuoso giocatore serbo, nato a Berlino ma naturalizzato serbo, è stato a lungo un obiettivo di Cristiano Giuntoli, ex dirigente del Napoli, che aveva tentato di reclutarlo più volte durante il suo mandato al club partenopeo. Questo corteggiamento potrebbe finalmente concretizzarsi.Questo aspetto potrebbe pesare notevolmente nella sua decisione riguardo al suo futuro club.