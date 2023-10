Stando a Tuttosport laha avviato i contatti con Lazar, obiettivo per il centrocampo già per il mercato di gennaio. Il club bianconero vorrebbe mettere sul piatto un prestito oneroso da 4-5 milioni di euro con diritto di riscatto a 15-18 milioni, che può diventare obbligo a determinate condizioni come la qualificazione in Champions League, ma non è da escludere l'inserimento nell'affare di una contropartita tecnica, che potrebbe essere Hans; in alternativa si valuta la cessione a titolo definitivo all'di Marley