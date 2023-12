Lazar Samardzic al centro del mercato, di nuovo, dopo che lo era stato a lungo nel mese di agosto prima di rimanere ad Udine. L'Udinese, in piena lotta per non retrocedere, non vuole cedere i giocatori più importanti a gennaio anche se il talento serbo non vive una situazione semplice con il nuovo allenatore, Cioffi. Novanta minuti in panchina contro il Sassuolo; un motivo in più che spinge il ragazzo a guardare altrove e fare subito il grande salto in avanti. La Juve resta vigile e vorrebbe replicare la formula impostata dall’Inter ad agosto: prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo allo scattare di determinate condizioni. Lo riporta Tuttosport.