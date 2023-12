A volte il mercato è un gioco ad incastri. Ad esempio, il Napoli potrebbe perdere a parametro zero Zielinski e come sostituto in lista, riferisce la Gazzetta dello Sport, c'è anche Samardzic dell'Udinese, obiettivo da tempo della Juve. Ecco, i bianconeri però monitorano la situazione anche del polacco, che Giuntoli ha portato proprio al Napoli qualche anno fa. In questo caso, la concorrenza maggiore arriva dall'Inter, che si è già mossa con gli agenti del giocatore. Zielinski in nerazzurro e Samardzic al Napoli, questo lo scenario che in casa Juve si vuole evitare per perdere due potenziali rinforzi in mezzo al campo.