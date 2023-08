Dopo la conclusione della "telenovela" con l'in un nulla di fatto Lazarè tornato all', dove però difficilmente rimarrà. Forte, come scrive anche Tuttosport, l'irritazione nei suoi confronti dei Pozzo, che avevano chiuso da giorni la trattativa con i nerazzurri e avevano puntato sul talento Giovanni Fabbian. In attesa di definire il suo futuro, il centrocampista serbo si sta allenando a parte: ad oggi sembra difficile che possa essere schierato in campo per la partita di domenica contro la(che peraltro è una delle squadre sulle sue tracce), così come è in forte dubbio la presenza della mezzala Domingos. Intanto ieri i friulani hanno svolto un doppio allenamento, con la prima parte della giornata dedicata a un lavoro per reparti in alternanza a una sessione di forza in palestra e il pomeriggio alle esercitazioni tecnico-tattiche e alle transizioni.