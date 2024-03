Federico, direttore dell'area tecnica della Juventus, ha affrontato diversi argomenti durante un'intervista al Messaggero Veneto. Tra questi, ha discusso del mister Gabriele Cioffi e del talento emergente Lazar- "Lazar ha vissuto una stagione complicata ma molto importante per la sua crescita. Se non gioca è per scelta tecnica. Come caratteristiche ricorda Pjanic, anche di lui dicevano che era lento e non aveva struttura"."Con il mister viviamo assieme 12 ore al giorno, evidentemente anche io dovrò fare meglio ed essergli più di supporto. Il 3-5-2? Questo sistema di gioco ha portato continuità e risultati negli anni e ha valorizzato un certo tipo di giocatori. L'Udinese si è creata una sua identità. Poi non è che siano dei vincoli particolari. Nell'ultimo periodo gli esterni sono cresciuti, Kamara e Zemura hanno segnato, Ehizibue ha fatto un assist".