Lazar Samardzic dell'Udinese dopo il matrimonio saltato con l'Inter sta facendo stropicciare gli occhi a tutte le big italiane, scrive calciomercato.com. Il talento classe 2002 è reduce da un grande gol contro il Napoli, club che in passato si era già interessato al giocatore. Anche la Juve ci pensa e monitora con attenzione la situazione di Samardzic. Lazar si sente pronto per il salto in una big come ha lui stesso dichiarato. La Juve vuole rinforzare il centrocampo con un innesto di qualità. Due volontà che magari possono incrociarsi in futuro.