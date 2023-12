Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato ma sono già ore caldissime per il futuro di Lazar Samardizc. Il centrocampista dell'Udinese infatti, si avvicina a lasciare il club già in questa sessione di mercato, complice anche dei rapporti non idilliaci con l'allenatore, Cioffi. In queste ore, il padre del giocatore è arrivato in Italia per parlare con il Napoli e ascoltare l'offerta del club. De Laurentiis ha infatti pronta la proposta all'Udinese da oltre 20 milioni di euro. Samardzic si avvicina al Napoli. Il centrocampista serbo in questi mesi è stato un obiettivo della Juve, che però non ha mai affondato il colpo.