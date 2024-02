Il giocatore dell'Udinese, Lazar Samardzic, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta contro la Juve.SULLA GARA - "Adesso è un momento incredibile per noi, vincere qui è molto difficile. Dobbiamo dare tutti il 100%, in difesa e in attacco. Non abbiamo vinto tanto, ma vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Studiamo sempre le punizioni e gli schemi, vogliamo tirare sempre tutti".SUL FUTURO - "Il mister ha parlato tanto con noi, tutti hanno parlato di noi e diamo il massimo in allenamento. Il mercato è finito e sono felice di essere qui'.