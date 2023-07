Roberto, neo responsabile del settore giovanile dell’Atalanta, ha parlato della Juventus in conferenza stampa. Le sue parole:"Primavera? Dall’anno prossimo tornerà ad essere un campionato Under 20. Negli altri campionati i giocatori di 20 anni non sono più giovani: l’idea della Seconda squadra ti permette di avere continuità nella crescita. Atalanta Under 23? È sempre stato un sogno, ho sempre invidiato i miei colleghi della Juventus visto che sono stati i primi ad avere questo progetto, quel tipo di investimento è clamorosamente importante".