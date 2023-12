In attesa di ritrovarlo sabato in campo (da avversario), lane sta osservando compiaciuta i progressi. Effettivamente Enzoè una delle notizie più liete di questa sorprendente prima metà di stagione del, che ieri sera ha abbattuto il Napoli in Coppa Italia anche grazie a un gol del centrocampista argentino di proprietà del club bianconero. Che a giugno, come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, potrebbe riportarlo alla Continassa come da sua volontà ("Salvo i gialloazzurri e torno", aveva detto in estate), anche se adesso la situazione non è semplicissima da decifrare.- Innanzitutto molto dipenderà da chi sarà la guida tecnica della Juve nella prossima stagione, dopodichè bisognerà fare i conti con il possibile ritorno di, che gioca nel suo stesso ruolo, e con eventuali offerte in arrivo: nel caso in cui a Torino fosse recapitata una proposta economicamente allettante, infatti, Barrenechea potrebbe essere sacrificato per fare cassa, un po' lo stesso destino che toccherebbe ad altri giovani talenti come Matiase SamuelSe ne parlerà a giugno, comunque, non di certo a gennaio. Per ora l'argentino resterà al Frosinone, al servizio di Eusebioche intanto gli ha già dato la sua benedizione: "È un regista vero, ha la qualità per gestire tante situazioni. Con la sua età ce ne sono davvero pochi in Serie A".