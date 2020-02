Matteo Salvini, leader della Lega e noto tifoso milanista, concede un'intervista al Corriere della Sera. Il tema? Il derby. “Con chi sento più la competizione? L’Inter - le sue parole -. La competizione con loro è in mezzo a noi, agli amici, alla famiglia. Mia mamma è interista, la mamma di mio figlio Federico è interista, la mamma di Mirta pure… Allo stadio? Anche fuori casa. Certo. Sono le partite dell’anno, non c’è Juve, non c’è Roma, il derby è totale. Nella mia camera, dai miei genitori, ho ancora i poster di due derby: il gol di Hateley su Collovati nel 1984 e quello del 2-0 del 1988 con reti di Gullit e Virdis. Grande Pietro Paolo”.