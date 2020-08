Non è la prima volta che Matteo Salvini dice la sua su tematiche calcistiche. Anche se più spesso parla del Milan, squadra di cui è tifoso. Oggi invece il leader della Lega ha deciso di entrare nelle vicende di casa Juve twittando in favore di Maurizio Sarri, esonerato oggi. Salvini ha espresso solidarietà all'ormai ex allenatore bianconero definendolo un grande allenatore e un uomo vero. Nel frattempo, la Juventus sta già scegliendo il nuovo tecnico, con Andrea Pirlo già a colloquio coi vertici societari in sede alla Continassa.