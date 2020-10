Il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato a Radio CRC soffermandosi sulla lotta scudetto: "Scudetto? Se lo giocano Milan e Napoli all’ultima giornata. Per me il campionato può finire anche oggi. Napoli e Milan quest’anno hanno un bel gioco, mi auguro si possa andare avanti anche pensando al ritorno dei tifosi allo stadio".



SUGLI STADI - "Posso dire che mi auguro che il prima possibile i tifosi possano tornare a tifare per le proprie squadre del cuore, non tanto da tifoso ma perché il calcio, come il teatro, senza spettatori è diverso. Ovviamente rispettando le distanze e le precauzioni".