1









Matteo Salvini è intervenuto ieri a Radio Punto Nuovo sulla questione stadi: "La mia non è una questione politica, lo sport è vita, è passione. Le partite di calcio, basket, pallavolo, non mi sembra di vedere lo sport. Al signor Conte dico che la Regione Emilia-Romagna ospita il Gran Premio di motociclismo nel prossimo fine settimana ed hanno autorizzato l’ingresso di 10.000 persone per ogni gara, in maniera oculata. Nessuno pretende di fare un concerto al San Paolo con 60.000 persone, ma se ne entrano 10.000 per un evento sportivo, uno ogni 5 metri, con ingressi scaglionati, credo che qualsiasi tifoso sia rispettoso di ogni misura di sicurezza [...]. Lo stadio, il calcio – per qualcuno che magari ignora – non sono solo Cristiano Ronaldo o i campioni da 10 milioni, sono migliaia di posti di lavoro. Nessuno pensa ad un Napoli-Milan sold out, ma ad un progressivo ritorno sì. Forza Inter per prendere voti? No, mi viene difficile (ride, ndr). Europa League? Lascio indovinare cosa posso tifare quando giocano Inter o Juventus, io italiano tifo quando gioca la Nazionale. Se vince il Napoli, non mi dispiace".