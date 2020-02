Rinviare #JuveInter a maggio, che senso ha??? Porte aperte o porte chiuse, per me si doveva giocare e offrire agli Italiani qualche ora di serenità e al mondo un’immagine di tranquillità. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 29, 2020

Il leader della Lega Matteo Salvini esprime la sua opinione su Twitter a proposito di Juve-Inter rinviata (come altre 4 partite di Serie A) al 13 maggio: "​Rinviare Juve-Inter a maggio, che senso ha??? Porte aperte o porte chiuse, per me si doveva giocare e offrire agli Italiani qualche ora di serenità e al mondo un’immagine di tranquillità". Il pensiero di Salvini arriva nel bel mezzo di una giornata convulsa durante la quale tanti tifosi, soprattutto nerazzurri, hanno urlato al complotto parlando di campionato falsato.