Matteo, leader dellae tifoso del, commenta le parole del premier Conte ( LEGGI QUI ) in diretta a Telelombardia: ". Oggi ho intravisto un po' di Bundesliga, ci sono campionati e sport che sono ripartiti, la non ripartenza non sarebbe un danno per Ronaldo e Ibrahimovic ma per tutto lo sport. Perché la Serie A tiene in vita tutti gli sport e le categorie. Pensiamo ad alberghi, bar, ristoranti, sarebbe un disastro per metà società professionistiche e un dramma per le società dilettantistiche. C'è un Ministro allo Sport, consulenti, esperti, task torce...Da milanista non è che abbia tutta questa smania della ripartenza (ride, ndr). Non so se sono più i consulenti del governo o gli ultimi allenatori e dirigenti del Milan. Il problema è in cima, non penso siano per forza allenatori e giocatori. Senza passione non c'è Milan e non c'è vittoria, arrivano Maldini e Boban e vanno via... Gazidis? Ditemelo voi... Qualcuno ha trovato il calcio per distrarre l'attenzione dagli altri problemi evidenti. Il calcio non è solo dei cosiddetti viziati, ma tanti che vivono con 800 euro al mese e che rischiano il posto. Ho sentito tanti dirigenti, a partire dal Sassuolo, un esempio. Si sono allenati con tutte le precauzione e nessuno da parte del governo li ha contattati. Bisogna migliorare i testi. I protocolli del governo ti dicono riapri, ma non riaprire. Così anche nel calcio. Abbiamo fatto ragionare il Governo e speriamo possano esserci delle migliorie anche nel calcio. Uno dei pochi sprazzi di luce degli ultimi anni è Ibrahimovic. Ho cominciato con la Serie B e degli ultimi anni mi porto via Ibra, il primo tempo del Derby e poco altro. Aggrapparsi a un ragazzo di 39 anni ti fa capire che qualcosa è andato storto...".