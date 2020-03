2









Matteo Salvini non ci sta e si scaglia contro i calciatori. Intervenuto a Aria Pulita di 7Gold, il leader leghista non le ha mandate a dire alla classe dei giocatori di calcio: “Non so perché, ma i calciatori pare abbiano una corsia preferenziale per i tamponi, una cosa assurda”. In Serie A sono stati diversi i casi da coronavirus. Il primo di tutti è stato Daniele Rugani, cui hanno seguito altri positivi nella Sampdoria, Fiorentina e Hellas Verona. Nella Juventus, nel frattempo, sono stati registrati altri due casi, ovvero quelli di Matuidi e Dybala.