Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera della nuova Juve di Andrea Pirlo: "A me basta che il Milan batta la Juve sia all’andata che al ritorno. Poi per il resto Pirlo era e resta un grande, ma a me interessa che perda due partite. Se è una scelta azzardata? Avranno fatto le loro valutazioni, loro sanno meglio di me il mestiere. Pioli? Speriamo di avere un po’ di stabilità, sia al Milan che in politica. Cosa auguro a Conte? Difficile chiederlo a un milanista, gli auguro grande fortuna ed enormi successi. E al Milan auguro di tornare quello che era”.