18









"Anche stasera i ragazzi hanno dato il massimo. Ma per essere espulso, esattamente, cosa deve fare un giocatore della Juventus?"



Questo l'intervento, riportato da Spazio Milan, di Matteo Salvini al termine di Milan-Juve di ieri sera, finita 3-1 per i bianconeri. Nel secondo tempo c'è stato un duro intervento a centrocampo di Rodrigo Bentancur, già ammonito, che l'arbitro Irrati ha limitato a sanzionare con un calcio di punizione senza estrarre il secondo cartellino giallo. C'è però da precisare che il gol del momentaneo pareggio milanista, in precedenza, era stato viziato da un fallo di Calhanoglu a inizio azione non ravvisato dal direttore di gara.