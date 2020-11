5









Matteo Salvini, senatore e segretario federale della Lega Nord, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV.



IBRA - “Ibrahimovic è un mostro, io a 47 anni non riesco a fare un ventesimo di ciò che fa lui su una gamba sola: sono legato alle bandiere che iniziano e finiscono le carriere con una sola maglia, chi gira 5-10 squadre da quel punto di vista non corrisponde al mio modello. Ma di fronte a certi campioni giù il cappello e si rimane in silenzio".



MILAN E JUVE - "Milan da scudetto? Un conto è partire col piede giusto dopo dieci anni di sofferenze, un altro è pronunciare quella parola. Questo campionato è aperto, dopo anni in cui alla seconda giornata già si capiva che avrebbe vinto la Juventus. Ci sono 6-7 squadre che possono vincerlo, tra cui il Napoli che al di là della serata di ieri penso sia una di quelle più competitive. Questo campionato strano senza pubblico non è calcio fino in fondo, però è aperto rispetto ai dieci anni precedenti".



JUVE-NAPOLI - "La questione legata a Juventus-Napoli e la giustizia sportiva che difende se stessa? È un tema che affronto quotidianamente, far convivere il diritto alla salute e il diritto allo sport: ci sono migliaia di posti di lavori da 1000-1500 euro al di là delle società di A, su Juventus-Napoli non ho abbastanza elementi per sapere quanto e se l’ASL è intervenuta prima o dopo. Quando non ho abbastanza elementi, non posso dire chi abbia ragione o meno. Fatemi solo dire che secondo me la cosa più bella sarebbe rigiocare la partita, lo dico da tifoso: chiuderla col 3-0 a tavolino toglie qualcosa di bello, sarebbe stata una grande partita".